В Шостке на Сумщине раздались взрывы: что известно

В Шостке на Сумщине был слышен звук взрыва.

Об этом сообщают читатели Суспільного.

Пока подробностей нет. Следим за ситуацией.

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Взрывы в Шостке Сумской области 9 мая 2025 года

В Воздушных силах ВСУ незадолго до того, как в Шостке раздались взрывы, предупреждали о ракетной опасности для Сумской и Черниговской областей.

О последствиях российской атаки, а именно есть ли пострадавшие и разрушения, пока ничего не известно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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