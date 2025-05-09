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В Шостке на Сумщине раздались взрывы: что известно
В Шостке на Сумщине был слышен звук взрыва.
Об этом сообщают читатели Суспільного.
Пока подробностей нет. Следим за ситуацией.
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Взрывы в Шостке Сумской области 9 мая 2025 года
В Воздушных силах ВСУ незадолго до того, как в Шостке раздались взрывы, предупреждали о ракетной опасности для Сумской и Черниговской областей.
О последствиях российской атаки, а именно есть ли пострадавшие и разрушения, пока ничего не известно.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 171-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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