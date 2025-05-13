Организовали пыточную в Волчанске: о подозрении сообщили двум надзирателям

Оперативники Национальной полиции Украины вместе с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали двух мужчин, которые были надзирателями пыточной на Харьковщине.

Сообщено о подозрении двум надзирателям пыточной на Харьковщине

Надзирателями пыточной оказались мужчины 1991 и 1993 годов рождения.

Они являются членами незаконных вооруженных формирований “Л/ДНР”, участвовали в преступной войне против Украины и организовали пыточную на территории Волчанского агрегатного завода во время оккупации города.

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Отмечается, что в эту пыточную привозили людей, которые поддерживали украинскую власть. Их там жестоко пытали: били, запугивали, осуществляли психологическое давление.

Мужчины охраняли незаконно захваченных украинцев и заставляли их выполнять физическую работу в пользу оккупантов.

— Двум вертухаям, участникам незаконных вооруженных формирований, инкриминируют совершение военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 28 Уголовного кодекса Украины, — сообщили в ГУР.

За совершенное преступление мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Источник : ГУР, Нацполиция

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