В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа: что известно

В Киеве 14-летняя школьница попала в больницу после того, как выпала из окна третьего этажа школы в Днепровском районе столицы.

Инцидент произошел вчера, сейчас девушка получает медицинскую помощь.

Третий несчастный случай за неделю

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают обстоятельства несчастного случая.

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Правоохранители общаются с администрацией учебного заведения и собирают показания от учеников и учителей.

Всех, кто имеет информацию о причинах падения школьницы из окна, призывают обращаться к специалистам, которые расследуют детали дела.

По официальным данным, это уже третий случай за неделю.

Во вторник в результате падения из окна на улице Елены Телиги погибла женщина, а в понедельник на Позняках выпал из многоэтажки 20-летний парень.

Источник: Полиция Киева

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