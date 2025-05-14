В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа: что известно
В Киеве 14-летняя школьница попала в больницу после того, как выпала из окна третьего этажа школы в Днепровском районе столицы.
Инцидент произошел вчера, сейчас девушка получает медицинскую помощь.
Третий несчастный случай за неделю
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают обстоятельства несчастного случая.
Правоохранители общаются с администрацией учебного заведения и собирают показания от учеников и учителей.
Всех, кто имеет информацию о причинах падения школьницы из окна, призывают обращаться к специалистам, которые расследуют детали дела.
По официальным данным, это уже третий случай за неделю.
Во вторник в результате падения из окна на улице Елены Телиги погибла женщина, а в понедельник на Позняках выпал из многоэтажки 20-летний парень.
Источник: Полиция Киева