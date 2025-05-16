Двое погибших и трое раненых: враг обстрелял с БпЛА Константиновку

Сегодня, 16 мая, враг ударил по Константиновке Донецкой области, использовав БпЛА Молния-1. Среди мирных жителей — двое убитых и трое раненых. Об этом в своем Telegram-канале сообщили сотрудники Донецкой областной прокуратуры.

— Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении.

Жертвы среди мирного населения

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, в результате вражеского удара получил ранения, несовместимые с жизнью, 55-летний мужчина, который находился за рулем своего автомобиля. Также погиб мужчина 57 лет, находившийся возле укрытия.

Кроме того, пострадали двое горожанок в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.

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Еще один удар

Сообщается также, что в 11:45 оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по населенному пункту. В результате атаки 72-летняя женщина, которая находилась на рынке, получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, все доставлены в больницу, добавили в прокуратуре.

Источник: Донецкая областная прокуратура

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