Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не знаю даже, как я встал: водитель о первых минутах после удара по маршрутке на Сумщине

водій маршрутки про удар
Фото: Нацполиция

Водитель рейсового автобуса, который направлялся в Сумы из Белополья и попал под удар вражеского беспилотника, Виктор Вовк рассказал о том, что происходило после обстрела.

В комментарии Кордон.Медиа он сказал, что после удара раздался взрыв и маршрутку “разорвало”.

Обстрел маршрутки на Сумщине

– И такой взрыв. Разорвало ту маршрутку. Я не знаю даже, как я встал. Подушка сработала. Я встал и вышел из автобуса. Лежал мертвый человек, другой кричал: Помогите мне. Вот пока был там, помог. Тогда приехала полиция и скорая помощь, я сел в автомобиль и меня привезли сюда в больницу, — рассказал мужчина.

Он добавил, что в маршрутке ехали гражданские, в основном женщины. Кто-то ехал на рынок что-то продать.

Сейчас смотрят

По его словам, он знал всех людей, которые тогда были в рейсовом автобусе, ведь они белопольцы, да и сам он живет в Белополье.

Утром 17 мая армия РФ обстреляла Белополье Сумской области. Под удар попал рейсовый автобус Белополье — Сумы. В салоне было 13 пассажиров и водитель. В результате атаки погибли девять человек, есть раненые.

В Белополье 17, 18 и 19 мая объявлены днями траура по погибшим. А в Сумской области — 17 и 18 мая.

Читайте также
В Херсоне утром российский дрон атаковал коммунальщиков: трое пострадавших
fpv дрон безпілотник

атака дронами, Война в Украине, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь