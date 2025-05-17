Не знаю даже, как я встал: водитель о первых минутах после удара по маршрутке на Сумщине

Водитель рейсового автобуса, который направлялся в Сумы из Белополья и попал под удар вражеского беспилотника, Виктор Вовк рассказал о том, что происходило после обстрела.

В комментарии Кордон.Медиа он сказал, что после удара раздался взрыв и маршрутку “разорвало”.

Обстрел маршрутки на Сумщине

– И такой взрыв. Разорвало ту маршрутку. Я не знаю даже, как я встал. Подушка сработала. Я встал и вышел из автобуса. Лежал мертвый человек, другой кричал: Помогите мне. Вот пока был там, помог. Тогда приехала полиция и скорая помощь, я сел в автомобиль и меня привезли сюда в больницу, — рассказал мужчина.

Он добавил, что в маршрутке ехали гражданские, в основном женщины. Кто-то ехал на рынок что-то продать.

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По его словам, он знал всех людей, которые тогда были в рейсовом автобусе, ведь они белопольцы, да и сам он живет в Белополье.

Я почув крик з автобуса: Поможіть мені! І миттєво вибіг на допомогу, — водій рейсу Білопілля-Суми Віктор Вовк. Було страшно… Вибух, подушка безпеки спрацювала, я піднявся і вийшов з автобуса. На землі лежала мертва людина, поруч хтось кричав про допомогу. Кордон.Медіа pic.twitter.com/UTvuHnOtSm — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) May 17, 2025

Утром 17 мая армия РФ обстреляла Белополье Сумской области. Под удар попал рейсовый автобус Белополье — Сумы. В салоне было 13 пассажиров и водитель. В результате атаки погибли девять человек, есть раненые.

В Белополье 17, 18 и 19 мая объявлены днями траура по погибшим. А в Сумской области — 17 и 18 мая.

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