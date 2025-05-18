РФ ударила по Купянску бомбой ФАБ-500: пострадали три человека
Три человека пострадали во время обстрела Купянска Харьковской области 18 мая.
Обстрел Купянска 18 мая: что известно
Обстрел Купянска произошел около 09:30 18 мая.
По городу в Харьковской области российские войска нанесли авиационный удар.
По предварительным данным, россияне применили бомбу ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.
Авиационный боеприпас попал в дорогу возле одного из жилых домов.
Обстрелом повреждены домовладения и хозяйственные помещения.
55-летний мужчина получил взрывное ранение.
У женщин в возрасте 75 и 55 лет диагностировали острый шок.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, что во время обстрела Купянска 16 мая российские оккупанты ударили FPV-дроном, повредив служебный автомобиль предприятия по благоустройству.
55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин в возрасте 40, 49, 53 и 58 лет получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура