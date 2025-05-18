РФ ударила по Купянску бомбой ФАБ-500: пострадали три человека

Три человека пострадали во время обстрела Купянска Харьковской области 18 мая.

Обстрел Купянска 18 мая: что известно

Обстрел Купянска произошел около 09:30 18 мая.

По городу в Харьковской области российские войска нанесли авиационный удар.

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По предварительным данным, россияне применили бомбу ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Авиационный боеприпас попал в дорогу возле одного из жилых домов.

Обстрелом повреждены домовладения и хозяйственные помещения.

55-летний мужчина получил взрывное ранение.

У женщин в возрасте 75 и 55 лет диагностировали острый шок.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что во время обстрела Купянска 16 мая российские оккупанты ударили FPV-дроном, повредив служебный автомобиль предприятия по благоустройству.

55-летняя женщина погибла. Еще четверо мужчин в возрасте 40, 49, 53 и 58 лет получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

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