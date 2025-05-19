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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударила из артиллерии по Херсону: есть погибшая и раненые

Швидка допомога і поліція
Фото: Нацполиция

Один человек погиб, еще трое получили ранения во время вечернего обстрела Херсона 18 мая.

Обстрел Херсона 18 мая: что известно

Обстрел Херсона произошел около 22:30 18 мая.

В это время российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам города из артиллерии.

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75-летняя женщина погибла от несовместимых с жизнью травм после прямого попадания вражеского снаряда в дом.

В больницу с контузиями, взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы 76-летний мужчина и две женщины в возрасте 53 лет.

Правоохранители начали уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Херсонская ГВА, Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, обстріл, Російська агресія, Херсон
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