РФ ударила из артиллерии по Херсону: есть погибшая и раненые

Один человек погиб, еще трое получили ранения во время вечернего обстрела Херсона 18 мая.

Обстрел Херсона 18 мая: что известно

Обстрел Херсона произошел около 22:30 18 мая.

В это время российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам города из артиллерии.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Херсонская ГВА, Херсонская областная прокуратура

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