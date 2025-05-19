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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Сумщины: в Шосткинской общине есть разрушения на одном из предприятий

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Фото: Getty Images

В ночь на 19 мая подверглась разрушениям инфраструктура одного из предприятий Шосткинской общины Сумской области.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Обстрел Шосткинской общины Сумской области: что известно

Во время ночного обстрела Шосткинской общины Сумской области, по предварительным данным, зафиксировано шесть попаданий беспилотников.

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Вражескими ударами повреждена инфраструктура одного из предприятий.

Продолжается аварийно-спасательная операция.

Последствия российской атаки еще выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Сумская ОВА

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Сумская область
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