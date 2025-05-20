РФ обстреляла в Херсоне автобус: пострадала пассажирка

Российские войска атаковали пассажирский автобус коммунального предприятия при обстреле Херсона.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

Обстрел Херсона: что известно

Пассажирский автобус коммунального предприятия Херсонкоммунтранссервис (ХКТС) получил серьезные повреждения при обстреле Херсона.

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Фото: Минздрав

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