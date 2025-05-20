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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ обстреляла в Херсоне автобус: пострадала пассажирка

Швидка допомога

Российские войска атаковали пассажирский автобус коммунального предприятия при обстреле Херсона.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

Обстрел Херсона: что известно

Пассажирский автобус коммунального предприятия Херсонкоммунтранссервис (ХКТС) получил серьезные повреждения при обстреле Херсона.

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Пострадала 65-летняя пассажирка.

У женщины диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

В настоящее время пассажирке оказывают необходимую медицинскую помощь.

В связи с высокой активностью вражеских беспилотников местные власти временно сократили маршруты до проспекта Независимости.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Минздрав

Война в Украине, Херсон
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