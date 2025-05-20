РФ обстреляла в Херсоне автобус: пострадала пассажирка
Российские войска атаковали пассажирский автобус коммунального предприятия при обстреле Херсона.
Об этом сообщили в городской военной администрации.
Обстрел Херсона: что известно
Пассажирский автобус коммунального предприятия Херсонкоммунтранссервис (ХКТС) получил серьезные повреждения при обстреле Херсона.
Пострадала 65-летняя пассажирка.
У женщины диагностировали минно-взрывную травму и контузию.
В настоящее время пассажирке оказывают необходимую медицинскую помощь.
В связи с высокой активностью вражеских беспилотников местные власти временно сократили маршруты до проспекта Независимости.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Минздрав