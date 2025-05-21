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Ракетный удар по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые

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Фото: Факти ICTV

В командовании Национальной гвардии Украины подтвердили, что в результате ракетного удара РФ по стрельбищу в Сумской области 20 мая погибли шесть военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Ракетный удар РФ по полигону в Сумской области 20 мая

— В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 — получили ранения, — говорится в сообщении.

Командир воинской части отстранен от исполнения обязанностей.

По факту трагедии проводится служебное расследование.

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В командовании НГУ напомнили, что ранее были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения в условиях угрозы воздушных ударов с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, которые принимали соответствующие решения.

Со стороны Нацгвардии будет предоставляться вся необходимая информация и содействие.

Известно, что днем 20 мая РФ ударила по Шостке Сумской области баллистическими ракетами.

В Сумской ОВА сообщили, что вражеским ракетным ударом повреждена инфраструктура одного из предприятий.

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Война в Украине, Нацгвардия, Ракетные удары России, Російська агресія, Сумская область
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