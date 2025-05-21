Ракетный удар по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
В командовании Национальной гвардии Украины подтвердили, что в результате ракетного удара РФ по стрельбищу в Сумской области 20 мая погибли шесть военнослужащих, еще 10 получили ранения.
Ракетный удар РФ по полигону в Сумской области 20 мая
— В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 — получили ранения, — говорится в сообщении.
Командир воинской части отстранен от исполнения обязанностей.
По факту трагедии проводится служебное расследование.
В командовании НГУ напомнили, что ранее были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения в условиях угрозы воздушных ударов с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, которые принимали соответствующие решения.
Со стороны Нацгвардии будет предоставляться вся необходимая информация и содействие.
Известно, что днем 20 мая РФ ударила по Шостке Сумской области баллистическими ракетами.
В Сумской ОВА сообщили, что вражеским ракетным ударом повреждена инфраструктура одного из предприятий.