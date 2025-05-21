РФ атаковала дронами Белозерку на Херсонщине: пострадали пять человек

Утром 21 мая армия РФ атаковала Белозерку в Херсонской области, используя БпЛА.

В результате атаки беспилотника пятеро женщин получили ранения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Взрывные травмы

Из-за взрыва пострадали пять человек, которым оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу для дальнейшего обследования.

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62-летняя женщина получила контузию, ранения грудной клетки и ног.

67-летняя жительница Белозерки тоже была контужена и получила закрытую черепно-мозговую травму.

У 61-летней женщины зафиксировали травму грудной клетки, плеча и ноги. 47-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения рук и ног.

Еще одна пострадавшая 54-летняя женщина будет лечиться амбулаторно вследствие контузии.

Ситуация в регионе

По фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование.

Напомним, что, по данным руководителя областной военной администрации Прокудина, в течение последних суток армия РФ обстреляли 29 населенных пунктов Херсонской области, нанося удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам.

Источник: Херсонская областная прокуратура

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