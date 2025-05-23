РФ сбросила КАБ на Купянск: умер один из тяжело раненых коммунальщиков
В больнице скончался работник коммунального предприятия, который получил тяжелые ранения при обстреле Купянска Харьковской области 23 мая.
Обновлено в 10:42. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрел Купянска 23 мая: что известно
Обстрел Купянска произошел около 09:20 23 мая.
По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по городу в Харьковской области корректируемой авиационной бомбой (КАБом).
Двое 60-летних мужчин – работники местного коммунального предприятия – получили тяжелые травмы.
Одного из раненых коммунальщиков, к сожалению, не удалось спасти.
– Медики сделали все возможное, но мужчина умер, – отметил Олег Синегубов.
В настоящее время врачи борются за жизнь второго пострадавшего.
Отметим, что около четырех утра 23 мая запущенные россиянами ударные беспилотники повредили здания и имущество гражданских предприятий в поселке Печенеги Харьковской области.
Вспыхнули пожары.
66-летний охранник одного из находившихся под ударом предприятий получил ранение и острый шок.
Пострадавший находится в больнице.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура
Фото: Олег Синегубов