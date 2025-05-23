РФ сбросила КАБ на Купянск: умер один из тяжело раненых коммунальщиков

В больнице скончался работник коммунального предприятия, который получил тяжелые ранения при обстреле Купянска Харьковской области 23 мая.

Обновлено в 10:42. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрел Купянска 23 мая: что известно

Обстрел Купянска произошел около 09:20 23 мая.

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По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по городу в Харьковской области корректируемой авиационной бомбой (КАБом).

Двое 60-летних мужчин – работники местного коммунального предприятия – получили тяжелые травмы.

Одного из раненых коммунальщиков, к сожалению, не удалось спасти.

– Медики сделали все возможное, но мужчина умер, – отметил Олег Синегубов.

В настоящее время врачи борются за жизнь второго пострадавшего.

Отметим, что около четырех утра 23 мая запущенные россиянами ударные беспилотники повредили здания и имущество гражданских предприятий в поселке Печенеги Харьковской области.

Вспыхнули пожары.

66-летний охранник одного из находившихся под ударом предприятий получил ранение и острый шок.

Пострадавший находится в больнице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Фото: Олег Синегубов

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