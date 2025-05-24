Массированная атака на Киев 24 мая: военный аналитик рассказал о цели врага

В ночь на 24 мая российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев с начала полномасштабной войны.

РФ запустила 250 ударных беспилотников большой дальности и 14 баллистических ракет. Украинские силы ПВО смогли уничтожить 245 дронов и перехватить шесть ракет.

Несмотря на успешную работу ПВО, в результате обстрелов пострадали 15 человек. Основной целью атаки вероятно было истощение украинской ПВО перед ракетными ударами, пишет Sky News.

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По словам военного аналитика Майкла Кларка, основной целью России, вероятно, было истощение украинской ПВО.

— Дроны должны были заставить украинских защитников потратить значительную часть боеприпасов, чтобы сделать “окна” в обороне для дальнейших ударов баллистическими ракетами, — отметил Кларк.

По словам аналитика, атака, вероятно, не принесла Кремлю ожидаемых результатов, хотя все же нанесла значительные повреждения в Киеве.

В результате обстрела вспыхнуло несколько пожаров, тысячи жителей были вынуждены прятаться в укрытиях.

Украинские власти подтвердили, что в разных районах Киева разрушены или повреждены жилые дома, автомобили и бизнес-объекты. В нескольких местах столицы зафиксировано падение обломков.

Напомним, в ночь на 24 мая Киев подвергся мощной массированной атаке со стороны России – обстрел длился несколько часов.

В результате атаки обломки сбитых объектов упали в шести районах столицы. Дронами и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.

Подверглись разрушениям ТРЦ, учебное заведение, восемь автомобилей и помещение котельной.

Фото: Тимур Ткаченко

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