Припортовая инфраструктура Одесской области второй раз за сутки оказалась под ударом РФ

Ночью 24 мая вооруженные силы России атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, зафиксировано повреждениея припортовой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Ночная атака на Одесскую область 24 мая

По данным следствия, ночью враг снова атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области.

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Сейчас продолжается осмотр мест попаданий вражеских беспилотников.

Более подробной информации о масштабах повреждений пока нет.

Прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление РФ.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Ракетный удар по Одессе 23 мая

Накануне вечером РФ атаковала инфраструктуру Одессы двумя баллистическими ракетами.

По состоянию на 24 мая количество жертв ракетного удара увеличилось до трех.

Сначала стало известно о гибели работника порта, еще один человек — 71-летний мужчина — умер впоследствии в больнице от полученных травм, а сегодня ночью в больнице скончался 41-летний пострадавший, сообщили в Одессой ОВА.

Еще шесть человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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