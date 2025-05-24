Ночная атака Киева: в столице объявили угрозу баллистики

РФ атакует Киев — в столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По состоянию на 00.41, по вражеским целям продолжается работа ПВО.

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— В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Обновлено от 23:50 — угроза применения вражеских БпЛА, — говорится в сообщении.

В КГВА просят всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Напомним, что ночью 24 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киевской области, обстреляв баллистическими ракетами и дронами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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