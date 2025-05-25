РФ сбросила бомбу на Купянск: погибли два человека, еще трое пострадали

Два человека погибли и трое пострадали во время обстрела Купянска 25 мая.

Обстрел Купянска 25 мая: что известно

Для обстрела Купянска 25 мая российские войска, по предварительным данным, применили фугасную авиабомбу ФАБ-500.

Вражеский авиаудар унес жизни двух женщин в возрасте 56 и 85 лет.

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Пострадавших в настоящее время трое – 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщины.

Медики оказывают им необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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