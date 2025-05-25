Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении: Украина есть в списке
Статьи
81-я годовщина депортации: как крымских татар притесняли в годы СССР, а теперь – под оккупацией РФ
Татьяна Забожко, редактор ленты
2 мин.

РФ сбросила бомбу на Купянск: погибли два человека, еще трое пострадали

Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Фото: Олег Синєгубов
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Фото: Олег Синєгубов
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Фото: Олег Синєгубов
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025
Обстріл Куп'янська 25 травня 2025

Два человека погибли и трое пострадали во время обстрела Купянска 25 мая.

Обстрел Купянска 25 мая: что известно

Для обстрела Купянска 25 мая российские войска, по предварительным данным, применили фугасную авиабомбу ФАБ-500.

Вражеский авиаудар унес жизни двух женщин в возрасте 56 и 85 лет.

Сейчас смотрят

Пострадавших в настоящее время трое – 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщины.

Медики оказывают им необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Ночная атака на Харьков: из-за обстрела среди пострадавших есть ребенок
атака на харків

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Бомба, Война в Украине, Куп'янськ, обстріл, Російська агресія, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь