Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть
Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении: Украина есть в списке
Статьи
81-я годовщина депортации: как крымских татар притесняли в годы СССР, а теперь – под оккупацией РФ
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

РФ из артиллерии обстреляла село Кондратовка в Сумской области: есть погибший и раненый

російські танки
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня российские войска из артиллерии ударили по селу Кондратовка Хотинской общины, что на Сумщине.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА).

Обстрел села Кондратовка: что известно

Так, по данным обладминистрации, в результате вражеской атаки погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский — 52-летний мужчина — получил ранения. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте.

Сейчас смотрят

Из-за угрозы повторных обстрелов пока нет возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с безопасностью позволит — его госпитализируют, отметили в ОВА.

Также местная власть отмечает, что из Хотинской общины продолжается эвакуация населения.

Село Кондратовка на карте

Село Кондратовка находится недалеко от границы с Курской областью РФ. По последним официальным данным, население Кондратовки составляло более 800 человек.

Кіндратівка

Google Maps

Напомним, что сегодня ночью российские войска запустили по Украине 69 ракет и 298 беспилотников. Наша авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 45 крылатых ракет Х-101 и Калибр.

Ночью 25 мая российская армия атаковала Сумскую область ударными дронами и ракетами. Повреждена инфраструктура в Сумах и Конотопе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрыв в Глухове: россияне запустили баллистику по Сумской области
балістична ракета

Война в Украине, загиблі, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь