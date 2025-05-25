РФ из артиллерии обстреляла село Кондратовка в Сумской области: есть погибший и раненый

Сегодня российские войска из артиллерии ударили по селу Кондратовка Хотинской общины, что на Сумщине.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА).

Обстрел села Кондратовка: что известно

Так, по данным обладминистрации, в результате вражеской атаки погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский — 52-летний мужчина — получил ранения. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте.

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Из-за угрозы повторных обстрелов пока нет возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с безопасностью позволит — его госпитализируют, отметили в ОВА.

Также местная власть отмечает, что из Хотинской общины продолжается эвакуация населения.

Село Кондратовка на карте

Село Кондратовка находится недалеко от границы с Курской областью РФ. По последним официальным данным, население Кондратовки составляло более 800 человек.

Напомним, что сегодня ночью российские войска запустили по Украине 69 ракет и 298 беспилотников. Наша авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 45 крылатых ракет Х-101 и Калибр.

Ночью 25 мая российская армия атаковала Сумскую область ударными дронами и ракетами. Повреждена инфраструктура в Сумах и Конотопе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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