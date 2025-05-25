Взрыв в Глухове: россияне запустили баллистику по Сумской области

Прозвучал взрыв в Глухове, что в Сумской области.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Взрыв в Глухове 25 мая: что известно

По словам Артема Семенихина, россияне запустили баллистику в сторону города Шостка. Однако взрыв был слышен в городе Глухов.

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Больше деталей мэр Конотопа не сообщил.

Город Глухов на карте

Город Глухов относится к Шосткинскому району Сумской области, расположен недалеко от границы с Россией. По состоянию на 2022 год в городе проживало 32 тысячи жителей.

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