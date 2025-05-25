Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрыв в Глухове: россияне запустили баллистику по Сумской области
Прозвучал взрыв в Глухове, что в Сумской области.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.
Взрыв в Глухове 25 мая: что известно
По словам Артема Семенихина, россияне запустили баллистику в сторону города Шостка. Однако взрыв был слышен в городе Глухов.
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Больше деталей мэр Конотопа не сообщил.
Город Глухов на карте
Город Глухов относится к Шосткинскому району Сумской области, расположен недалеко от границы с Россией. По состоянию на 2022 год в городе проживало 32 тысячи жителей.
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