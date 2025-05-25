Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть
Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении: Украина есть в списке
Статьи
81-я годовщина депортации: как крымских татар притесняли в годы СССР, а теперь – под оккупацией РФ
Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.

Ночная атака на Одессу: враг массированно атакует город ударными дронами

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Взрывы в Одессе прогремели после 23:00, когда россияне массированно запустили ударные дроны в направлении города.

Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов.

Взрывы в Одессе 25 мая: что известно

Воздушные силы предупреждали о заходе ударных дронов с севера на Одессу, а также с Черного моря. По данным военных, россияне запустили Шахеды в направлении Черноморска, а также на Белгород-Днестровский и Затоку.

Сейчас смотрят

Так, местные жители в соцсетях сообщают, что слышна работа противовоздушной обороны и взрывы в Одессе. У некоторых горожан исчез свет.

— Опять слышны взрывы! Будьте в безопасных местах, — подчеркнул Геннадий Труханов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

атака дронами, Война в Украине, Одесса, Шахеди
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь