Ночная атака на Одессу: враг массированно атакует город ударными дронами

Взрывы в Одессе прогремели после 23:00, когда россияне массированно запустили ударные дроны в направлении города.

Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов.

Взрывы в Одессе 25 мая: что известно

Воздушные силы предупреждали о заходе ударных дронов с севера на Одессу, а также с Черного моря. По данным военных, россияне запустили Шахеды в направлении Черноморска, а также на Белгород-Днестровский и Затоку.

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Так, местные жители в соцсетях сообщают, что слышна работа противовоздушной обороны и взрывы в Одессе. У некоторых горожан исчез свет.

— Опять слышны взрывы! Будьте в безопасных местах, — подчеркнул Геннадий Труханов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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