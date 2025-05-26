Вторая подряд атака на Хмельницкую область: пострадали предприятия и дома
Предприятия и дома пострадали во время второй подряд атаки на Хмельницкую область 26 мая.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Тюрин.
Атака на Хмельницкую область 26 мая: что известно
Вторая подряд атака на Хмельницкую область 26 мая обернулась многочисленными разрушениями.
Так, российские войска повредили складские помещения, цеха и административные здания четырех предприятий области.
Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередачи.
В настоящее время оперативные службы ликвидируют последствия атаки на Хмельницкую область.
К счастью, информации о пострадавших среди гражданских нет.
Напомним, что накануне регион также подвергся вражеской атаке.
Силы противовоздушной обороны уничтожили семь крылатых ракет и четыре дрона типа Shahed.
Несмотря на это, обстрелом повреждено около 40 частных домов.
Атака на Хмельницкую область 25 мая унесла жизни четырех человек.
Еще пять человек получили осколочные ранения.
В частности, в тяжелом состоянии в больнице находятся несовершеннолетняя и пожилая женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Тюрин
Фото: Сергей Тюрин