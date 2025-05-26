Вторая подряд атака на Хмельницкую область: пострадали предприятия и дома

Предприятия и дома пострадали во время второй подряд атаки на Хмельницкую область 26 мая.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Тюрин.

Атака на Хмельницкую область 26 мая: что известно

Вторая подряд атака на Хмельницкую область 26 мая обернулась многочисленными разрушениями.

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Так, российские войска повредили складские помещения, цеха и административные здания четырех предприятий области.

Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередачи.

В настоящее время оперативные службы ликвидируют последствия атаки на Хмельницкую область.

К счастью, информации о пострадавших среди гражданских нет.

Напомним, что накануне регион также подвергся вражеской атаке.

Силы противовоздушной обороны уничтожили семь крылатых ракет и четыре дрона типа Shahed.

Несмотря на это, обстрелом повреждено около 40 частных домов.

Атака на Хмельницкую область 25 мая унесла жизни четырех человек.

Еще пять человек получили осколочные ранения.

В частности, в тяжелом состоянии в больнице находятся несовершеннолетняя и пожилая женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сергей Тюрин

Фото: Сергей Тюрин

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