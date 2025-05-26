Разрушения и пожары после атаки на Одессу и район, пострадал подросток

Очередная атака на Одессу и район в ночь на 26 мая обернулась разрушениями и пожарами.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов пострадал ребенок.

Атака на Одессу и район в ночь на 26 мая: что известно

Атака в Одессу и район началась после 22:00 25 мая.

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Тогда российские войска запустили в направлении региона ударные беспилотники.

В конце концов оккупанты разрушили жилой дом площадью 100 кв. м. в Одесском районе.

Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Кроме того, обстрелом были повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, два гаража, три автомобиля, забор и газовый трубопровод (возгорания не произошло).

По другому адресу горели два гаража. Также там уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

В Великодолинском из-за вражеской атаки пострадал 14-летний парень.

Подростку, которому порезало ногу, медики оказали помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Кипер, ГСЧС Украины

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