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Татьяна Забожко, редактор ленты
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Разрушения и пожары после атаки на Одессу и район, пострадал подросток

Атака на Одесу та район 26 травня 2025
Фото: ГСЧС

Очередная атака на Одессу и район в ночь на 26 мая обернулась разрушениями и пожарами.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов пострадал ребенок.

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Атака в Одессу и район началась после 22:00 25 мая.

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В конце концов оккупанты разрушили жилой дом площадью 100 кв. м. в Одесском районе.

Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Кроме того, обстрелом были повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, два гаража, три автомобиля, забор и газовый трубопровод (возгорания не произошло).

По другому адресу горели два гаража. Также там уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

В Великодолинском из-за вражеской атаки пострадал 14-летний парень.

Подростку, которому порезало ногу, медики оказали помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Кипер, ГСЧС Украины

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