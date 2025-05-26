Разрушения и пожары после атаки на Одессу и район, пострадал подросток
Очередная атака на Одессу и район в ночь на 26 мая обернулась разрушениями и пожарами.
Кроме того, из-за вражеских обстрелов пострадал ребенок.
Атака на Одессу и район в ночь на 26 мая: что известно
Атака в Одессу и район началась после 22:00 25 мая.
Тогда российские войска запустили в направлении региона ударные беспилотники.
В конце концов оккупанты разрушили жилой дом площадью 100 кв. м. в Одесском районе.
Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали спасатели.
Кроме того, обстрелом были повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, два гаража, три автомобиля, забор и газовый трубопровод (возгорания не произошло).
По другому адресу горели два гаража. Также там уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
В Великодолинском из-за вражеской атаки пострадал 14-летний парень.
Подростку, которому порезало ногу, медики оказали помощь на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Кипер, ГСЧС Украины