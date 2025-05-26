РФ ударила по дому в Юрковке на Запорожье: двое раненых

Два человека получили ранения во время атаки на Юрковку Запорожской области 26 мая.

Ночная атака на Юрковку 26 мая: что известно

Атака на Юрковку произошла после полуночи 26 мая.

Тогда россияне попали в частный дом в селе Запорожского района.

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В данный момент дом разрушен.

Дома и автомобили поблизости повредило взрывной волной.

Получили ранения 60-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров

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