Татьяна Забожко, редактор ленты
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РФ ударила по дому в Юрковке на Запорожье: двое раненых
Два человека получили ранения во время атаки на Юрковку Запорожской области 26 мая.
Ночная атака на Юрковку 26 мая: что известно
Атака на Юрковку произошла после полуночи 26 мая.
Тогда россияне попали в частный дом в селе Запорожского района.
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В данный момент дом разрушен.
Дома и автомобили поблизости повредило взрывной волной.
Получили ранения 60-летняя женщина и 52-летний мужчина.
Пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Иван Федоров
Фото: Иван Федоров
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