Россия впервые применила FPV-дрон по РПГ по Харькову — Терехов
Россия впервые за время полномасштабного вторжения применила против Харькова FPV-дроны с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
РФ запустила по Харькову дрон на базе РПГ
Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
– Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти ‘уязвимые места’ в обороне города, – отметил Терехов.
По его словам, только за последнюю неделю зафиксировано семь ударов по Харькову. В результате атак пострадали 11 человек, в том числе один ребенок.
– 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму, – добавил мэр, подчеркнув, что, к счастью, обошлось без погибших.
Все объекты, разрушенные, были гражданского назначения: разрушены частные и многоквартирные дома, типография и офисные здания.
Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно увеличила количество запускаемых по городу Шахедов.
Поэтому он призвал усилить систему противовоздушной обороны.