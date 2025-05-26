Россия впервые применила FPV-дрон по РПГ по Харькову — Терехов

Россия впервые за время полномасштабного вторжения применила против Харькова FPV-дроны с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

РФ запустила по Харькову дрон на базе РПГ

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

– Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти ‘уязвимые места’ в обороне города, – отметил Терехов.

По его словам, только за последнюю неделю зафиксировано семь ударов по Харькову. В результате атак пострадали 11 человек, в том числе один ребенок.

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– 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму, – добавил мэр, подчеркнув, что, к счастью, обошлось без погибших.

Все объекты, разрушенные, были гражданского назначения: разрушены частные и многоквартирные дома, типография и офисные здания.

Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно увеличила количество запускаемых по городу Шахедов.

Поэтому он призвал усилить систему противовоздушной обороны.

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