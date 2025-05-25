Взрывы в Киеве: столицу массированно атакуют российские ударные дроны

Взрывы в Киеве прогремели во время массированной атаки российских ударных беспилотников.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве 26 мая

— Киевляне, оставайтесь в безопасности до отбоя тревоги. Может быть громко, — написал в соцсетях Тимур Ткаченко.

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Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работают силы противовоздушной обороны по вражеским БпЛА. Он также призвал горожан не выходить из укрытий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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