Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Киеве: столицу массированно атакуют российские ударные дроны
Утром 26 мая не утихают взрывы в Киеве.
Обновлено в 06:22.
Взрывы в Киеве 26 мая: что известно
Взрывы в Киеве, которые начали греметь около часу ночи 26 мая, раздаются до сих пор.
По свидетельствам очевидцев, по состоянию на 06:22 раздаются взрывы в Киеве уже по меньшей мере восьмой раз.
В Киевской городской военной администрации уже трижды отмечали, что силы противовоздушной обороны уничтожают запущенные россиянами беспилотники.
Поскольку опасность ударных БпЛА остается, в КГВА призывают людей в столице не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что это уже третья ночная атака на Киев.
Минувшей ночью после вражеской атаки зафиксировали разрушения в трех районах столицы – Голосеевском, Днепровском и Шевченковском.
Пострадали тогда 11 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: КГВА