Взрывы в Киеве: столицу массированно атакуют российские ударные дроны

Утром 26 мая не утихают взрывы в Киеве.

Обновлено в 06:22.

Взрывы в Киеве 26 мая: что известно

Взрывы в Киеве, которые начали греметь около часу ночи 26 мая, раздаются до сих пор.

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По свидетельствам очевидцев, по состоянию на 06:22 раздаются взрывы в Киеве уже по меньшей мере восьмой раз.

В Киевской городской военной администрации уже трижды отмечали, что силы противовоздушной обороны уничтожают запущенные россиянами беспилотники.

Поскольку опасность ударных БпЛА остается, в КГВА призывают людей в столице не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что это уже третья ночная атака на Киев.

Минувшей ночью после вражеской атаки зафиксировали разрушения в трех районах столицы – Голосеевском, Днепровском и Шевченковском.

Пострадали тогда 11 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: КГВА

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