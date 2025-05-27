РФ атаковала с дрона коммунальщиков в Херсоне: в больнице уже 6 человек
Шесть коммунальщиков пострадали во время утренней атаки на Херсон 27 мая.
Атака на Херсон 27 мая: что известно
Атака на Херсон произошла около восьми утра 27 мая.
В это время российские войска направили дрон на работников одного из городских коммунальных предприятий.
Сначала в больницу с взрывными травмами и контузиями госпитализировали двух женщин в возрасте 44 и 61 года и двух мужчин в возрасте 58 и 67 лет.
Их состояние медики оценили как легкое.
Вскоре в больницу привезли еще двух мужчин-коммунальщиков в возрасте 43 и 49 лет.
Им установили такой же диагноз, как и четырем другим коллегам.
В настоящее время всем шестерым пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Напомним, что 16 мая под вражеский удар попали трое социальных работников Херсонской ГВА.
В момент обстрела они как раз загружали гуманитарную помощь для обустройства простейших укрытий и пунктів незламності.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Херсонская ОВА