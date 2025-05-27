РФ атаковала с дрона коммунальщиков в Херсоне: в больнице уже 6 человек

Шесть коммунальщиков пострадали во время утренней атаки на Херсон 27 мая.

Атака на Херсон 27 мая: что известно

Атака на Херсон произошла около восьми утра 27 мая.

В это время российские войска направили дрон на работников одного из городских коммунальных предприятий.

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Сначала в больницу с взрывными травмами и контузиями госпитализировали двух женщин в возрасте 44 и 61 года и двух мужчин в возрасте 58 и 67 лет.

Их состояние медики оценили как легкое.

Вскоре в больницу привезли еще двух мужчин-коммунальщиков в возрасте 43 и 49 лет.

Им установили такой же диагноз, как и четырем другим коллегам.

В настоящее время всем шестерым пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что 16 мая под вражеский удар попали трое социальных работников Херсонской ГВА.

В момент обстрела они как раз загружали гуманитарную помощь для обустройства простейших укрытий и пунктів незламності.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Херсонская ОВА

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