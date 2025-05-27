В Воздушных силах не исключают новой волны дроновых атак РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вражеские атаки с использованием дронов на украинскую территорию могут в ближайшее время усилиться.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.

РФ может увеличить дроновые атаки — Игнат

— Если мы видим в течение трех дней новые рекорды, то нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению, — отметил Игнат.

По его словам, российская армия применяет не только ударные дроны. Значительную часть из тех БпЛА, которые запускаются, составляют дроны-имитаторы — почти половину. Такие дроны намеренно создают сложные условия для работы украинской противовоздушной обороны.

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Игнат подчеркнул, что российские войска используют тактику создания ложных целей, заставляя украинские силы тратить ценные ресурсы — ракеты, боеприпасы и ПВО.

Россия использует массированные атаки дронов

Отметим, что в течение последних нескольких ночей Россия осуществляет интенсивные обстрелы по всей территории Украины, используя рекордное количество беспилотников и ракет. Ударам подвергаются регионы с севера до юга.

Так, в ночь на 24 мая по Киеву был нанесен комбинированный ракетно-дроновой удар. Враг выпустил 14 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Украинская ПВО смогла уничтожить шесть ракет и 245 дронов.

В ночь на 25 мая обстрелы зафиксировали в 13 областях. Тогда российские войска выпустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также около 300 дронов.

В ночь на 26 мая противник совершил комбинированный удар по территории Украины с применением 364 средств воздушного нападения.

Прошлой ночью Россия осуществила новую атаку — 60 дронов запустили с пяти разных направлений.

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