В Воздушных силах не исключают новой волны дроновых атак РФ
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вражеские атаки с использованием дронов на украинскую территорию могут в ближайшее время усилиться.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.
РФ может увеличить дроновые атаки — Игнат
— Если мы видим в течение трех дней новые рекорды, то нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению, — отметил Игнат.
По его словам, российская армия применяет не только ударные дроны. Значительную часть из тех БпЛА, которые запускаются, составляют дроны-имитаторы — почти половину. Такие дроны намеренно создают сложные условия для работы украинской противовоздушной обороны.
Игнат подчеркнул, что российские войска используют тактику создания ложных целей, заставляя украинские силы тратить ценные ресурсы — ракеты, боеприпасы и ПВО.
Россия использует массированные атаки дронов
Отметим, что в течение последних нескольких ночей Россия осуществляет интенсивные обстрелы по всей территории Украины, используя рекордное количество беспилотников и ракет. Ударам подвергаются регионы с севера до юга.
Так, в ночь на 24 мая по Киеву был нанесен комбинированный ракетно-дроновой удар. Враг выпустил 14 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Украинская ПВО смогла уничтожить шесть ракет и 245 дронов.
В ночь на 25 мая обстрелы зафиксировали в 13 областях. Тогда российские войска выпустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также около 300 дронов.
В ночь на 26 мая противник совершил комбинированный удар по территории Украины с применением 364 средств воздушного нападения.
Прошлой ночью Россия осуществила новую атаку — 60 дронов запустили с пяти разных направлений.