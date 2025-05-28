$5 тыс. с человека: в Одесской области разоблачили схему переправки мужчин призывного возраста за границу
Работники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы разоблачили незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в Молдову.
В Одесской области задержали правоохранителя и его сообщника
По данным следствия, в конце 2024 года один из правоохранителей в сговоре с гражданским лицом организовал нелегальный выезд украинцев за $5 000 с каждого.
Мужчин вывозили за пределами официальных пунктов пропуска. По предварительным подсчетам, ежемесячная прибыль от такой деятельности достигала более $80 000.
Схема работала слаженно: украинские организаторы доставляли уклонистов к границе, где их встречали сообщники с молдавской стороны.
В дальнейшем оказывалась помощь с легализацией пребывания в Молдове.
Кроме того, правоохранитель пытался привлечь к незаконной деятельности еще одного сотрудника, предлагая ему деньги в обмен на графики дежурств пограничных нарядов.
Однако тот отказался и сообщил о попытке подкупа компетентным органам.
25 мая 2025 года сотрудники ГБР задержали обоих организаторов во время очередной попытки переправить через границу двух военнообязанных.
Напомним, в начале мая Служба безопасности, ДБР и Национальная полиция ликвидировали еще пять схем уклонения от мобилизации в центральных и западных областях Украины.