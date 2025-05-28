Атака на Светловодск: пожар на предприятии и поврежденные дома, есть травмированные
Ночная атака на Светловодск Кировоградской области 28 мая обернулась рядом разрушений.
Обновлено в 10:10. Двое из трех травмированных – в больнице.
Ночная атака на Светловодск 28 мая: что известно
В Светловодске ночью 28 мая враг атаковал одно из промышленных предприятий.
О ликвидации пожара, что разгорелся на территории объекта, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили в 10:10.
При атаке на Светловодск под удар попали также 76 частных жилых домов и девятиэтажка.
В частных домах, отмечает руководитель областной военной администрации Андрей Райкович, разбито немало крыш, окон, дверей.
Кроме того, без электроснабжения осталось более 1 400 абонентов.
Во время обстрела травмы получили три человека.
Двум из них понадобилась госпитализация.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Андрей Райкович, ГСЧС Украины