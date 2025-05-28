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Татьяна Забожко, редактор ленты
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Атака на Светловодск: пожар на предприятии и поврежденные дома, есть травмированные

Атака на Світловодськ 28 травня 2025
Наслідки атаки на Світловодськ 28 травня 2025 року. Фото: ДСНС України
Атака на Світловодськ 28 травня 2025
Наслідки атаки на Світловодськ 28 травня 2025 року. Фото: ДСНС України
Атака на Світловодськ 28 травня 2025
Наслідки атаки на Світловодськ 28 травня 2025 року. Фото: ДСНС України
Атака на Світловодськ 28 травня 2025
Наслідки атаки на Світловодськ 28 травня 2025 року. Фото: ДСНС України
Атака на Світловодськ 28 травня 2025
Атака на Світловодськ 28 травня 2025
Атака на Світловодськ 28 травня 2025
Атака на Світловодськ 28 травня 2025

Ночная атака на Светловодск Кировоградской области 28 мая обернулась рядом разрушений.

Обновлено в 10:10. Двое из трех травмированных – в больнице.

Ночная атака на Светловодск 28 мая: что известно

В Светловодске ночью 28 мая враг атаковал одно из промышленных предприятий.

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О ликвидации пожара, что разгорелся на территории объекта, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили в 10:10.

При атаке на Светловодск под удар попали также 76 частных жилых домов и девятиэтажка.

В частных домах, отмечает руководитель областной военной администрации Андрей Райкович, разбито немало крыш, окон, дверей.

Кроме того, без электроснабжения осталось более 1 400 абонентов.

Во время обстрела травмы получили три человека.

Двум из них понадобилась госпитализация.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Райкович, ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС

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