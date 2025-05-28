Атака на Светловодск: пожар на предприятии и поврежденные дома, есть травмированные

Ночная атака на Светловодск Кировоградской области 28 мая обернулась рядом разрушений.

Обновлено в 10:10. Двое из трех травмированных – в больнице.

Ночная атака на Светловодск 28 мая: что известно

В Светловодске ночью 28 мая враг атаковал одно из промышленных предприятий.

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О ликвидации пожара, что разгорелся на территории объекта, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили в 10:10.

При атаке на Светловодск под удар попали также 76 частных жилых домов и девятиэтажка.

В частных домах, отмечает руководитель областной военной администрации Андрей Райкович, разбито немало крыш, окон, дверей.

Кроме того, без электроснабжения осталось более 1 400 абонентов.

Во время обстрела травмы получили три человека.

Двум из них понадобилась госпитализация.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Андрей Райкович, ГСЧС Украины

Фото : ГСЧС

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