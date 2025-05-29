В Подмосковье из-за атаки дронов раздавались взрывы, закрывали аэропорт Внуково

В ночь на 29 мая в районе Москвы и области (РФ) были слышны взрывы на фоне работы ПВО из-за фиксации беспилотников. Из-за этого московский аэропорт Внуково приостанавливал работу.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, а также российские паблики в Telegram.

Этой ночью о взрывах писали жители Одинцово (административный центр Одинцовского района Московской области), а также громко было в городе Апрелевка (в Наро-Фоминском городском округе Московской области) и в городе Звенигород (тоже в составе Одинцовского района).

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Атака беспилотников в РФ

В Росавиации сообщили о введении в московском аэропорту Внуково так называемого плана Ковер якобы из-за воздушной угрозы. Российские СМИ информируют, что было задержано 34 рейса — 14 на вылет, и 20 — на прилет. На данный момент ограничения уже сняты.

Как сообщил мэр Москвы в Telegram около двух часов ночи, силами ПВО якобы была “отражена” атака дронов, которые “атаковали Московский регион”.

Кроме того, он проинформировал, что, по предварительным данным, “серьезных повреждений и пострадавших нет”, а “на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб”.

К тому же, в сети сообщали о повреждении дома в ЖК Миракс Парк на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

Позже Собянин заявил, что “в результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет”.

К слову, ночью 29 мая в российском Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе Авангард, который включен в перечень стратегических и системообразующих предприятий РФ и имеет статус Федерального научно-производственного центра.

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