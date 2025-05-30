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Татьяна Забожко, редактор ленты
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Слободской район Харькова массированно атаковали дроны: пострадала работница КП

швидка допомога
Фото: УНИАН

Ночью 30 мая российские войска прибегли к массированной атаке на Слободской район Харькова 30 мая.

Атака на Слободской район Харькова 30 мая: что известно

Атака на Слободской район Харькова началась в три ночи 30 мая.

Спустя полчаса там зафиксировали восемь прилетов беспилотников.

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Массированный удар дронов пришелся по территории одного из коммунальных предприятий Слободского района Харькова.

На месте попадания вспыхнул пожар.

Разрушениям подверглись также жилые дома вокруг места обстрела.

Пострадала 61-летняя сотрудница КП.

В момент атаки женщина находилась на территории предприятия.

Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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