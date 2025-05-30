Марта Бондаренко, редактор ленты
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РФ нанесла ракетный удар по селу Васищево вблизи Харькова: что известно
Взрыв в Харьковской области прогремел около 20:46 — россияне нанесли ракетный удар по поселку Васищево.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Ракетный удар по поселку Васищево: что известно
По словам главы ОВА, на эту минуту известно о двух пострадавших в результате вражеского ракетного удара. Медики оказывают всю необходимую помощь.
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Также взрывами повреждены восемь частных домовладений и гражданский автомобиль.
Поселок Васищево на карте
Поселок городского типа Васищево, Харьковского района, расположен в 10 км к югу от города Харькова.
Фото: Воздушное командование Запад
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