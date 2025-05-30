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Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.

РФ нанесла ракетный удар по селу Васищево вблизи Харькова: что известно

Ракета

Взрыв в Харьковской области прогремел около 20:46 — россияне нанесли ракетный удар по поселку Васищево.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ракетный удар по поселку Васищево: что известно

По словам главы ОВА, на эту минуту известно о двух пострадавших в результате вражеского ракетного удара. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Также взрывами повреждены восемь частных домовладений и гражданский автомобиль.

Поселок Васищево на карте

Поселок городского типа Васищево, Харьковского района, расположен в 10 км к югу от города Харькова.

село Васищеве

Google Maps

Фото: Воздушное командование Запад

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Война в УкраинеРакетные удары РоссииХарьковХарьковская область
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