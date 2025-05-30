В Великом Березном на Закарпатье забросали камнями пограничников: двое в больнице

Двое пограничников получили ранения после совершенного на них нападения в поселке Великий Березный Закарпатской области.

Нападение на пограничников в Великом Березном: что известно

Нападение на пограничников произошло в ромском поселении поселка Великий Березный Закарпатской области около 19:00 29 мая.

В то время пограничный наряд вместе с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии как раз проверял лиц, которые, вероятно, причастны к переправке через украинско-словацкую границу группы граждан Украины призывного возраста.

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Во время опроса, отмечают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, группа людей начала оказывать активное сопротивление правоохранителям.

Инициаторы конфликта, продолжают в ГПСУ, подстрекали к противоправным действиям других граждан, в частности женщин и несовершеннолетних.

В пограничников и служебные машины местные начали бросать камни и кирпичи.

– Для сохранения жизни и здоровья военнослужащих правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия и специальные средства, в частности устройства для отстрела резиновых пуль, – отмечают в Западном региональном управлении ГПСУ.

Далее группа граждан пыталась блокировать пограничное подразделение.

Противоправные действия местных жителей тогда уже удалось прекратить благодаря разъяснительной работе.

В конце концов после инцидента в Великом Березном на Закарпатье двух раненых пограничников госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также повреждены две машины ГПСУ.

Лица, совершившие нападение на пограничников в Великом Березном, задержаны.

В их действиях усматривают признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Источник: Западное региональное управление ГПСУ – Западная граница, Полиция Закарпатской области

Фото: Западное региональное управление ГПСУ – Западная граница

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