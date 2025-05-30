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Татьяна Забожко, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Запорожье: после атаки РФ загорелся объект инфраструктуры

Атака на Запоріжжя 30 травня 2025
Фото: ГСЧС

Взрывы в Запорожье 30 мая завершились пожаром на одном из объектов инфраструктуры областного центра.

Обновлено в 08:28.

Взрывы в Запорожье 30 мая: что известно

Взрывы в Запорожье и области начали раздаваться почти одновременно с объявлением воздушной тревоги в 06:45 30 мая.

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Руководитель областной военной администрации Иван Федоров сразу предупредил, что защитники неба отбивают воздушную атаку.

В половине девятого утра глава ОВА уточнил, что атака россиян вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры.

Экстренные службы выехали на место.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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