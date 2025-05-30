Татьяна Забожко, редактор ленты
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Взрывы в Запорожье: после атаки РФ загорелся объект инфраструктуры
Взрывы в Запорожье 30 мая завершились пожаром на одном из объектов инфраструктуры областного центра.
Обновлено в 08:28.
Взрывы в Запорожье 30 мая: что известно
Взрывы в Запорожье и области начали раздаваться почти одновременно с объявлением воздушной тревоги в 06:45 30 мая.
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Руководитель областной военной администрации Иван Федоров сразу предупредил, что защитники неба отбивают воздушную атаку.
В половине девятого утра глава ОВА уточнил, что атака россиян вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры.
Экстренные службы выехали на место.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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