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Татьяна Забожко, редактор ленты
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Взрывы в Запорожской области: в регионе отражают воздушную атаку

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Около семи утра 30 мая начали раздаваться взрывы в Запорожской области.

Взрывы в Запорожской области 30 мая: что известно

Взрывы в Запорожской области 30 мая начали раздаваться почти одновременно с объявлением воздушной тревоги.

В 06:46 в регионе сработали сирены, и уже через минуту руководитель областной военной администрации Иван Федоров предупредил, что защитники неба отражают воздушную атаку.

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Больше подробностей глава ОВА пока не сообщал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в УкраинеВзрывЗапорожская областьРосійська агресія
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