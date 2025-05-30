Взрывы в Запорожской области: в регионе отражают воздушную атаку

Около семи утра 30 мая начали раздаваться взрывы в Запорожской области.

Взрывы в Запорожской области 30 мая: что известно

Взрывы в Запорожской области 30 мая начали раздаваться почти одновременно с объявлением воздушной тревоги.

В 06:46 в регионе сработали сирены, и уже через минуту руководитель областной военной администрации Иван Федоров предупредил, что защитники неба отражают воздушную атаку.

Сейчас смотрят

Больше подробностей глава ОВА пока не сообщал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.