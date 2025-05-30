Татьяна Забожко, редактор ленты
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Взрывы в Запорожской области: в регионе отражают воздушную атаку
Около семи утра 30 мая начали раздаваться взрывы в Запорожской области.
Взрывы в Запорожской области 30 мая: что известно
Взрывы в Запорожской области 30 мая начали раздаваться почти одновременно с объявлением воздушной тревоги.
В 06:46 в регионе сработали сирены, и уже через минуту руководитель областной военной администрации Иван Федоров предупредил, что защитники неба отражают воздушную атаку.
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Больше подробностей глава ОВА пока не сообщал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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