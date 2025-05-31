Атака на Харьков: в городе – восемь прилетов, пострадал человек
Восемь прилетов зафиксированы во время ночной атаки на Харьков 31 мая.
Ночная атака на Харьков 31 мая: что известно
Ночная атака на Харьков началась в три ночи 31 мая.
Под ударами дронов были два района города. Два прилета пришлись по Шевченковскому району и шесть – по Киевскому.
На местах попадания вспыхнули пожары.
Известно, что в Киевском районе враг попал в крышу здания на территории производственного предприятия.
В нескольких домах выбило стекла.
Один человек пострадал.
В Шевченковском районе под ударом находилась СТО. Там повреждены помещения и несколько автомобилей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов