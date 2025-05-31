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Татьяна Забожко, редактор ленты
2 мин.

Атака на Харьков: в городе – восемь прилетов, пострадал человек

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Восемь прилетов зафиксированы во время ночной атаки на Харьков 31 мая.

Ночная атака на Харьков 31 мая: что известно

Ночная атака на Харьков началась в три ночи 31 мая.

Под ударами дронов были два района города. Два прилета пришлись по Шевченковскому району и шесть – по Киевскому.

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На местах попадания вспыхнули пожары.

Известно, что в Киевском районе враг попал в крышу здания на территории производственного предприятия.

В нескольких домах выбило стекла.

Один человек пострадал.

В Шевченковском районе под ударом находилась СТО. Там повреждены помещения и несколько автомобилей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов 

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