Татьяна Забожко, редактор ленты
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Удар КАБом по селу на Запорожье: один ребенок погиб, еще один ранен
Один ребенок погиб, еще один получил ранения во время ночной атаки на Пологовский район Запорожской области.
Атака на Пологовский район Запорожской области: что известно
Для атаки на Пологовский район Запорожской области российские войска применили корректируемые авиабомбы (КАБы).
Попали оккупанты по жилой застройке в прифронтовом селе.
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Один дом разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повредило взрывной волной.
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