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Татьяна Забожко, редактор ленты
2 мин.

Удар КАБом по селу на Запорожье: один ребенок погиб, еще один ранен

Атака на Пологівський район Запорізької області

Один ребенок погиб, еще один получил ранения во время ночной атаки на Пологовский район Запорожской области.

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