Удар КАБом по селу на Запорожье: один ребенок погиб, еще один ранен

Один ребенок погиб, еще один получил ранения во время ночной атаки на Пологовский район Запорожской области.

Атака на Пологовский район Запорожской области: что известно

Для атаки на Пологовский район Запорожской области российские войска применили корректируемые авиабомбы (КАБы).

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