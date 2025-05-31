РФ обстреляла ракетами общину в Сумской области: есть пострадавший

В ночь на 31 мая армия РФ ударила ракетами по территории Недригайловской общины Сумской области.

Обстрел Недригайловской общины Сумской области 31 мая

Обстрел Недригайловской общины Сумской области завершился повреждениями в жилом секторе.

Кроме того, вражеские ракеты разрушили складские помещения.

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Другие последствия атаки оперативные службы еще не устанавливают.

По меньшей мере один человек пострадал.

Медики оказали помощь человеку на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сумская ОВА

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