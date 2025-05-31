Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Что такое Волынская трагедия и может ли стать преградой для Украины на пути в ЕС
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Массовая драка с ТЦК в Каменце: Сырский инициировал служебное расследование
Татьяна Забожко, редактор ленты
2 мин.

РФ обстреляла ракетами общину в Сумской области: есть пострадавший

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

В ночь на 31 мая армия РФ ударила ракетами по территории Недригайловской общины Сумской области.

Обстрел Недригайловской общины Сумской области 31 мая

Обстрел Недригайловской общины Сумской области завершился повреждениями в жилом секторе.

Кроме того, вражеские ракеты разрушили складские помещения.

Сейчас смотрят

Другие последствия атаки оперативные службы еще не устанавливают.

По меньшей мере один человек пострадал.

Медики оказали помощь человеку на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 193-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сумская ОВА

Связанные темы:

Война в УкраинеобстрілРакетные удары Россииракетний ударСумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь