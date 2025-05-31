Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Массовая драка с ТЦК в Каменце: Сырский инициировал служебное расследование
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

В Житомире мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета: шестеро травмированы

вибух у Житомирі
Фото: Нацполиция

Поздно вечером 30 мая в Житомире прогремел взрыв рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате инцидента травмированы шесть человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Взрыв гранаты в Житомире 30 мая: что известно

После сообщения о взрыве в Житомире на место происшествия выехало руководство Главного управления Нацполиции области, следственно-оперативные группы, Житомирского райуправления полиции №1, оперативники уголовного розыска, криминалисты, взрывотехники, сотрудники Управления стратегических расследований области и сотрудники СБУ.

Сейчас смотрят

Так, полицейским удалось установить, что неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей и скрылся. В результате взрыва шестеро жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения, их госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

вибух у Житомирі
Нацполіція
вибух у Житомирі
Нацполіція
вибух у Житомирі
Нацполіція
вибух у Житомирі
Нацполіція
вибух у Житомирі
Нацполіція
вибух у Житомирі
вибух у Житомирі
вибух у Житомирі
вибух у Житомирі
вибух у Житомирі

Продолжается розыск лиц, причастных к преступлению.

Читайте также
В Николаевской области военный бросил гранату на территорию ТЦК: повреждены служебные авто
граната

Ночью 5 мая в Оболонском районе Киева произошел взрыв гранаты в квартире. Ранения получил 41-летний мужчина — владелец квартиры.

В конце ноября 2024 года в Броварах Киевской области произошел взрыв гранаты в квартире, в результате чего пострадала 52-летняя женщина. С травмами обеих рук ее госпитализировали в больницу.

Источник: Нацполиция

Связанные темы:

ВзрывгранатаЖитомир
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь