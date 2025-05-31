В Житомире мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета: шестеро травмированы

Поздно вечером 30 мая в Житомире прогремел взрыв рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате инцидента травмированы шесть человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Взрыв гранаты в Житомире 30 мая: что известно

После сообщения о взрыве в Житомире на место происшествия выехало руководство Главного управления Нацполиции области, следственно-оперативные группы, Житомирского райуправления полиции №1, оперативники уголовного розыска, криминалисты, взрывотехники, сотрудники Управления стратегических расследований области и сотрудники СБУ.

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Так, полицейским удалось установить, что неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей и скрылся. В результате взрыва шестеро жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения, их госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Продолжается розыск лиц, причастных к преступлению.

Ночью 5 мая в Оболонском районе Киева произошел взрыв гранаты в квартире. Ранения получил 41-летний мужчина — владелец квартиры.

В конце ноября 2024 года в Броварах Киевской области произошел взрыв гранаты в квартире, в результате чего пострадала 52-летняя женщина. С травмами обеих рук ее госпитализировали в больницу.

Источник : Нацполиция

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