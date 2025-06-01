Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Ночью раздавались взрывы в Киеве: работала ПВО
Взрывы в Киеве прогремели ночью 1 июня — в столице работала наша противовоздушная оборона.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 1 июня: что известно
— В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — сообщил Кличко.
Сейчас смотрят
Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе российских ударных дронов для столицы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.