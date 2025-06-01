Ночью раздавались взрывы в Киеве: работала ПВО

Взрывы в Киеве прогремели ночью 1 июня — в столице работала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 1 июня: что известно

— В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — сообщил Кличко.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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