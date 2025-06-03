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Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

Сортировочный терминал Новой почты под Харьковом частично разрушен ударом БпЛА

Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ГСЧС

Во время ночной атаки 3 июня разрушена часть сортировочного терминала Новой почты под Харьковом, однако, к счастью, никто не пострадал.

Это подтвердили в администрации почтового оператора.

Атака на терминал Новой почты на Харьковщине: что известно о последствиях

По состоянию на утро 3 июня пожар в разрушенной части сортировочного терминала ликвидирован, сотрудники Новой почты не пострадали.

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— Мы связываемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, относительно компенсации, — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что ночью РФ нанесла удар с использованием БпЛА по территории почтового терминала Новой почты в пригороде Харькова, в результате чего произошел масштабный пожар — горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3 тыс. кв. м.

Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Фото: ДСНС
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано
Термінал Нової пошти на Харківщині частково зруйновано

Кроме того, ночью 3 июня российские дроны атаковали гражданское предприятие в городе Балаклея Харьковской области. Здесь погиб 31-летний работник, еще один получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ГСЧС

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