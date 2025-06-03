Сортировочный терминал Новой почты под Харьковом частично разрушен ударом БпЛА

Во время ночной атаки 3 июня разрушена часть сортировочного терминала Новой почты под Харьковом, однако, к счастью, никто не пострадал.

Это подтвердили в администрации почтового оператора.

Атака на терминал Новой почты на Харьковщине: что известно о последствиях

По состоянию на утро 3 июня пожар в разрушенной части сортировочного терминала ликвидирован, сотрудники Новой почты не пострадали.

Сейчас смотрят

— Мы связываемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, относительно компенсации, — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что ночью РФ нанесла удар с использованием БпЛА по территории почтового терминала Новой почты в пригороде Харькова, в результате чего произошел масштабный пожар — горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3 тыс. кв. м.

Кроме того, ночью 3 июня российские дроны атаковали гражданское предприятие в городе Балаклея Харьковской области. Здесь погиб 31-летний работник, еще один получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.