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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Взрывы в Павлограде: Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики

балістична ракета
Фото: Getty Images

Во вторник, 3 июня, в Павлограде Днепропетровской области был слышен взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги.

Взрывы в Павлограде: что известно

Перед тем как сегодня прогремели взрывы в Павлограде, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики вражеской армией.

Впоследствии информацию о взрывах подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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— Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Сейчас — информационная тишина, — написал он в Telegram.

Добавим, что 3 июня под вражескую атаку попал и Николаев. Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне запустили в сторону города аэробаллистическую ракету Кинжал. К счастью, обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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