Взрывы в Павлограде: Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики
Во вторник, 3 июня, в Павлограде Днепропетровской области был слышен взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги.
Взрывы в Павлограде: что известно
Перед тем как сегодня прогремели взрывы в Павлограде, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики вражеской армией.
Впоследствии информацию о взрывах подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
— Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Сейчас — информационная тишина, — написал он в Telegram.
Добавим, что 3 июня под вражескую атаку попал и Николаев. Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне запустили в сторону города аэробаллистическую ракету Кинжал. К счастью, обошлось без жертв.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.