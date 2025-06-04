В Никополе вражеский дрон ударил по продуктовому магазину: есть пострадавшие
4 июня армия РФ дважды атаковала Никополь. В результате обстрелов пострадали пятеро человек. Об этом сообщили представители ГСЧС и Днепропетровской ОВА.
Никополь: последствия атаки
Из-за вражеского FPV-дрона, который днем попал в продуктовый магазин в Никополе, пострадали четверо человек.
Двое госпитализированы в тяжелом состоянии: 40-летняя женщина и 40-летний мужчина.
Еще двое 34-летних мужчин находятся на амбулаторном лечении.
По информации Сергея Лысака, один житель Никополя, раненый утром во время атаки БпЛА, восстанавливается дома.
Спасатели призывают жителей прифронтовых регионов быть максимально внимательными и осторожными: не трогать осколки, особенно если они могут быть взрывоопасными, в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать службе чрезвычайных ситуаций и полиции.