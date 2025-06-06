Взрывы в Луцке 6 июня: есть пострадавшие, враг атакует крылатыми ракетами и Шахедами

Взрывы в Луцке сегодня, 6 июня, раздались около четырех утра. По всей стране объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БпЛА и крылатых ракет по курсу на Луцк.

Взрывы в Луцке сегодня – что известно

Звуки взрывов в Луцке — работа сил противовоздушной обороны, сообщил городской голова Игорь Полищук.

– Взрывы в Луцке! Работает ПВО. Еще Шахеды вблизи Луцка. Будьте в безопасном месте! На данный момент имеем поврежденную кровлю одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили. Есть пострадавшие. Информация о количестве уточняется. Пока информации по погибших нет, – отметил он в своем Телеграм-канале.

Первые взрывы прогремели в городе незадолго после полуночи.

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В последний раз враг атаковал Луцк Шахедами 15 мая. Тогда, к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Сегодня 1198-е сутки полномасштабной войны в Украине.

Что происходит на фронте можно посмотреть на интерактивной карте боевых действий в Украине. В каких областях воздушная тревога сейчас и что летит — смотрите на карте воздушных тревог в Украине.

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