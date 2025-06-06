Взрывы в Луцке 6 июня: есть пострадавшие, враг атакует крылатыми ракетами и Шахедами
Взрывы в Луцке сегодня, 6 июня, раздались около четырех утра. По всей стране объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БпЛА и крылатых ракет по курсу на Луцк.
Взрывы в Луцке сегодня – что известно
Звуки взрывов в Луцке — работа сил противовоздушной обороны, сообщил городской голова Игорь Полищук.
– Взрывы в Луцке! Работает ПВО. Еще Шахеды вблизи Луцка. Будьте в безопасном месте!
На данный момент имеем поврежденную кровлю одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.
Есть пострадавшие. Информация о количестве уточняется. Пока информации по погибших нет, – отметил он в своем Телеграм-канале.
Первые взрывы прогремели в городе незадолго после полуночи.
В последний раз враг атаковал Луцк Шахедами 15 мая. Тогда, к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Сегодня 1198-е сутки полномасштабной войны в Украине.
Что происходит на фронте можно посмотреть на интерактивной карте боевых действий в Украине. В каких областях воздушная тревога сейчас и что летит — смотрите на карте воздушных тревог в Украине.