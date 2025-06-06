Взрывы в Харькове: россияне нанесли удары по промзоне в Киевском районе

Мощные взрывы в Харькове прогремели вечером в пятницу, 6 июня. Российские войска атаковали областной центр.

Взрывы в Харькове вечером 6 июня — какие последствия

По предварительной информации, зафиксированы удары по промышленной зоне в Киевском районе, заявил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Он рассказал, что город атаковали вражеские управляемые авиационные бомбы (КАБы).

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По его словам, все подробности уточняются, однако сведений о возможных пострадавших пока не поступало.

По состоянию на утро 6 июня, за прошедшие сутки под вражеские удары попали шесть населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов пострадали три человека, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Новоосиново пострадала 53-летняя женщина, в городе Купянск — 74-летняя женщина, а в селе Иванчуковка получил ранения 86-летний мужчина.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения, в частности 12 неуправляемых авиационных ракет, один Искандер, КАБ, ФАБ-500, пять Shahed, БпЛА Герань-2, а также три FPV-дрона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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