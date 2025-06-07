Ночной удар по Днепру и Павлограду: повреждены предприятия, есть пострадавшие

Ночью 7 июня армия РФ атаковала Днепропетровскую область — под комбинированным ударом были Днепр, Павлоград и Никопольский район, есть разрушения и раненые.

Последствия ночной атаки на Днепр

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что за ночь силы ПВО сбили над регионом шесть ракет и 27 дронов.

В то же время в результате атаки в Днепре повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей.

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Кроме того, загорелась машина, еще три побиты, а в многоэтажках разбиты окна.

К сожалению, пострадали женщины 45 и 88 лет, одна из них остается на амбулаторном лечении.

Последствия атаки на Павлоград и Никопольский район

Громко этой ночью было и в Павлограде. Здесь повреждены предприятие и многоквартирные дома, горели машины — 9 полностью уничтожены.

Однако, к счастью, люди не пострадали.

А уже утром оккупанты нанес удары по Никопольскому райлну, запустив fpv-дроны, и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую общину.

В самом Никополе повреждена девятиэтажка, обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергій Лисак

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