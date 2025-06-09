Атака на Черкасчину: уничтожено 33 БпЛА, обломками повреждено до 10 домов

33 беспилотника ликвидировали силы противовоздушной обороны во время дроновой атаки на Черкасскую область в ночь на 9 июня.

Однако обломки сбитых БпЛА, отмечает руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, нанесли немалый ущерб.

Атака на Черкасскую область 9 июня: что известно

– С ночи в Черкасской области работали силы ПВО. Они защищали наши общины от вражеских воздушных целей. В пределах нашей территории обезврежены 33 российских БпЛА, – отметил Игорь Табурец.

По словам главы ОВА, пострадавших нет. Однако региону нанесен значительный ущерб от обломков.

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В Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка, разбит автомобиль.

Также горел лес на площади 2 га. Пожар оперативно ликвидировали.

В Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж, а также столовая на территории частного предприятия.

Игорь Табурец добавил, что это пока предварительные данные.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Табурец

Фото: Игорь Табурец

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