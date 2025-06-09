Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
РФ ударила КАБами по Запорожью: разрушены дома, есть раненые
Взрывы в Запорожье прогремели утром 9 июня. Российская авиация нанесла по городу удар управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 9 июня: что известно
По его словам, в результате вражеской атаки КАБ на Запорожье разрушено семь частных домов, десятки — повреждены. Взрывами повреждена газовая труба газоснабжения.
Сейчас смотрят
Ранения получили два человека, один из них женщина в тяжелом состоянии.
— Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу, — рассказал Иван Федоров.
На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы.
Фото: Запорожская ОВА
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.