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Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Обстрел Днепропетровщины: пожар на территории предприятия и поврежденные дома

обстріл Нікопольщини

Враг продолжает целенаправленно обстреливать Днепропетровскую область.

Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Обстрел Днепропетровщины

Под огнем оказались Никопольский и Синельниковский районы.

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На Синельниковщине дрон-камикадзе ударил по Васильковской общине.

В результате атаки вспыхнул пожар на территории частного предприятия. Огонь уничтожил здание и сельскохозяйственное оборудование.

В то же время по Великомихайловской общине россияне применили авиабомбу (КАБ). Взрывы повредили жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Россия атаковала Днепропетровскую область: уничтожены здания, повреждены дома и авто Фото 1

Фото: Дніпропетровська ОВА

обстріл Нікопольщини

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Никопольщине оккупанты ударили по районному центру, а также по Марганецкой и Покровской общинам. Атаки осуществлялись как артиллерией, так и дронами-камикадзе.

В результате обстрелов пострадала многоэтажка. По предварительной информации, жертв и раненых нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Днепропетровская ОВА 

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Война в УкраинеДнепропетровская областьНикопольобстріл
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