Обстрел Днепропетровщины: пожар на территории предприятия и поврежденные дома
Враг продолжает целенаправленно обстреливать Днепропетровскую область.
Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровщины
Под огнем оказались Никопольский и Синельниковский районы.
На Синельниковщине дрон-камикадзе ударил по Васильковской общине.
В результате атаки вспыхнул пожар на территории частного предприятия. Огонь уничтожил здание и сельскохозяйственное оборудование.
В то же время по Великомихайловской общине россияне применили авиабомбу (КАБ). Взрывы повредили жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
На Никопольщине оккупанты ударили по районному центру, а также по Марганецкой и Покровской общинам. Атаки осуществлялись как артиллерией, так и дронами-камикадзе.
В результате обстрелов пострадала многоэтажка. По предварительной информации, жертв и раненых нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 204-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА