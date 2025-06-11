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Валентина Летяк, редактор ленты
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В Николаеве – аварийные отключения света: что говорят в ОВА

Електрика, світло, електроенергія
Фото: Pexels

Утром 11 июня в Николаеве отсутствует электроэнергия из-за аварийных отключений.

Об этом сообщают мэр Николаева Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.

Отключение света в Николаеве 11 июня

В частности, Сенкевич заявил, что соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения в Николаеве.

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— В некоторых районах города уже появилась электроэнергия! Если еще нет — без паники, скоро будет, — добавил Сенкевич.

А Ким заверил, что отсутствие света не связано с российскими обстрелами, и впоследствии сказал, что его скоро включат.

Местные паблики сообщают об отсутствии электроэнергии в Николаевской и частично в Херсонской областях.

По данным Укрэнерго, по состоянию на утро 11 июня потребление электроэнергии в Украине возросло.

— По состоянию на 9:30 его уровень был на 7,5% выше, чем в предыдущий день — во вторник. Причина таких изменений — облачная погода с осадками в части западных и северо-западных областей, что приводит к более низкой эффективности бытовых солнечных электростанций и соответствующему увеличению энергопотребления из общей сети, — говорится в сообщении.

Поэтому советуют перенести активное энергопотребление на дневное время и пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.

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