В Николаеве – аварийные отключения света: что говорят в ОВА
Утром 11 июня в Николаеве отсутствует электроэнергия из-за аварийных отключений.
Об этом сообщают мэр Николаева Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.
Отключение света в Николаеве 11 июня
В частности, Сенкевич заявил, что соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения в Николаеве.
— В некоторых районах города уже появилась электроэнергия! Если еще нет — без паники, скоро будет, — добавил Сенкевич.
А Ким заверил, что отсутствие света не связано с российскими обстрелами, и впоследствии сказал, что его скоро включат.
Местные паблики сообщают об отсутствии электроэнергии в Николаевской и частично в Херсонской областях.
По данным Укрэнерго, по состоянию на утро 11 июня потребление электроэнергии в Украине возросло.
— По состоянию на 9:30 его уровень был на 7,5% выше, чем в предыдущий день — во вторник. Причина таких изменений — облачная погода с осадками в части западных и северо-западных областей, что приводит к более низкой эффективности бытовых солнечных электростанций и соответствующему увеличению энергопотребления из общей сети, — говорится в сообщении.
Поэтому советуют перенести активное энергопотребление на дневное время и пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.